Pablo ABREU

Un tout terrain et aventurier du graphisme !



Ma carrière pro commence en 2006, pour des campagnes publicitaires, essentiellement. Très rapidement, suivant les courants actuels, j'ai pu travailler dans l'univers digital, en parallèle du print, pour un grand nombre marques, tel que : Dior, Hugo Boss, Cartier, La Provence, Nice Matin, Skoda Auto, Epicentre Films, Relais & Châteaux, T'nB, Optic 2000…



Grâce à ce riche passé, aujourd'hui je suis en mesure d'aborder la création de sites internet et publicité web (UX / UI / bannières), la photoretouche et la chromie, la mise en page de livres/magazines, la conception de campagnes publicitaires (d'affichage ou d'internet) et bien plus !





Mes compétences :

Adobe Illustrator

CSS

Dessinateur

Directeur artistique

HTML

Indesign

Javascript

Maquettiste

Photographie

Photoshop - InDesign - Illustrator

PHP

Premiere

Première pro

Réalisateur

RIGOUREUX

Scénariste

Direction artistique

Graphisme

Rigueur

Maquettage

Adobe InDesign CS5