Pablo ÁLVAREZ

Après une formation en Gestion et Marketing d’entreprise, j’ai exercé pendant 17ans dans le domaine commercial et les ventes.



Au début de ma carrière, j’ai développé mes compétences sur les aspects opérationnels de la vente (gestion du portefeuille de clients, prospection, réalisation de promotions, podiums, animations, implantations, PLV…).



Mes résultats et mon sens du relationnel m’ont permis d’occuper des fonctions, au cours desquelles, j’ai développé le management d’équipe et les aspects stratégiques (politique commerciale, participation à l’élaboration du plan marketing, plan media…).





Mes compétences :

Direction commerciale

Management d'équipe

Empathie

Communication

Orientation Résultats