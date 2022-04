Pablo BEROS

Trilingue: français, anglais et espagnol, j'ai acquis une solide expérience en France et à l’international dans le marketing opérationnel, le conseil et la vente. Mon parcours professionnel m'a notamment permis de développer et renforcer mes domaines de compétences:



- Le développement commercial, la gestion des grands comptes

- La gestion de la vente complexe, la négociation proactive B to B, la relation client

- La gestion du portefeuille client, de la stratégie commerciale et e-marketing

- La conception et développement d’enquêtes Marketing. Analyse des campagnes et actions multicanal

- La réalisation d’études marketing quantitatives et qualitatives





Mes compétences :

Conseil

Marketing

Conseil marketing

Communication

Stratégie commerciale

Webmarketing

Web

Marketing direct

Internet