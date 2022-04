Pablo CASABIEL

En quelque sorte une Candidature spontanée



J’ai 50 ans, Je suis totalement disponible, bilingue en espagnol, et d’un anglais moyen, je vis seul depuis plusieurs années après un divorce et surtout après avoir repris mes études à 41 ans Afin de finaliser un plan de formation personnel choisit librement en vue d’une licence en Gestion des ressources Humaines que j’ai obtenu,

Choix difficile que d’accepter des postes de chauffeur car bien qu’ayant tout mes permis de conduire je ne suis pas le candidat à choisir car j’ai peu d’expérience et une licence. Et puis, pour les postes d’encadrement j’ai bien une licence mais soit disant pas l’expérience ( d'ailleurs comment obtenir de l'expérience, apres une formation et un examen?,je serai curieux de le savoir ! )

Alors constatez par une lecture de mon CV, que je suis autodidacte ayant approché plusieurs branches professionnelles, que je suis titulaire d’une qualification de cadre Educatif, avec une expérience de 11 ans au poste de coordonnateur éducatif dans un Centre de Formation Supérieur d’Apprentis. Avec entre autre le management des 80 formateurs dans la planification de leurs interventions et la responsabilité des 900 étudiants hors face à face pédagogique, ce qui m’a permis d’acquérir une expérience significative de la coordination de projets d'équipe et de l'appui fonctionnel, et que la mise en place et le suivi de procédures, les projets pédagogiques, l'accompagnement des nouveaux collaborateurs, et l’identification des besoins stratégiques du centre sont autant de missions que j’ai su valoriser.



Dans l'attente de pouvoir exprimer ma motivation à occuper un poste qui corresponde à mes compétences et expériences professionnelles. je reste ouvert à tout contact au 06 07 83 07 15 ou par courrier électronique casabiel@live.fr.



