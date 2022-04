Suite à la fin de mon CDD au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, je suis à la recherche d'un poste de chargé d'étude dans le domaine de l'environnement marin et côtier.



Je suis très mobile et ne me suis pas fixé de limite géographique.



After the end of my first contract in a public organisation for coastal gestion, I'm searching for a position as research officer in marine domain.



I have no geographical attempt.



Pablo CASTILLO



Mes compétences :

Océanographie

Hydrographie

Biologie marine

Environnement

hypack

AutoCAD

ArcGIS