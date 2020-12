Pagès PAGÈS

Je suis actuellement Responsable Qualité et Gestion des Risques au Pôle Santé République de Clermont-Ferrand.



Après 6 ans de vie au Pérou et plusieurs expériences dont deux comme entrepreneur, je suis rentré en France en juin pour de nouveaux défis personnels et professionnels.



Autonome, dynamique et persévérant, j'avais décidé de ma lancer dans l'entrepreneuriat après plusieurs expériences en Amélioration Continue, Qualité et Sécurité. C'était pour moi l'occasion de réaliser un projet personnel dans un pays que je connaissais pour y avoir vécu et travaillé.



Mon parcours professionnel m'a amené à développer des capacités d'écoute, analyse, organisation et remise en question permanente. Il m'a permis d'engendrer des compétences managériales, mettre en place et faire vivre des plans d'action d'amélioration dans les secteurs industriel (automobile et travail du métal), médical et de la prestation de services. La diversité, dans le type d'entreprise comme dans la localisation, a renforcé mon adaptabilité.



Mes compétences :

HSE

Qualité

QHSE

Audit

Prévention

Management

Environnement

Développement durable

QSE

Sécurité