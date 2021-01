CENTRE DE FORMATION A L’ACTION HUMANITAIRE

PALMA MANAGEMENT est un centre de formation pour de

l’action humanitaire, à courte durée, conférant à l’étudiant

un nouveau profil plus compétitif. Il offre des formations

diverses suivies de stages dans des grandes institutions de

la place. La formation est possible en salle ou à distance,

en cours du jour ou du soir.

Le Centre réunit un pool de formateurs aguerris, des

consultants nationaux et internationaux issus d’un monde

de professionnels à compétences multiples et diversifiées

de management et de gestion.

PALMA MANAGEMENT c’est aussi un large éventail de

prestations au service du développement. Il appuie les

ONG, les projet/programmes, les collectivités territoriales

pour la mobilisation communautaire, sociale, l’évaluation

des projets, l’élaboration des plans d’action, d’affaires, des

PCD…

PALMA MANAGEMENT travaille à construire un

partenariat solide avec des départements ministériels, des

écoles et instituts de formation professionnels, supérieurs

et de recherche ; des cabinets d’études, des ONG

nationales et internationales, des entreprises nationales et

multinationales.

NOS VALEURS

PALMA MANAGEMENT se veut un centre sérieux offrant

des services de qualité, permettant de relever les grands

défis du moment. Il cultive une assurance qualité, de ce fait

construit sa notoriété digne de confiance des partenaires.

ADRESSE

PALMA MANAGEMENT BURKINA FASO

FADA N’GOURMA Secteur N°1

palmamanaagement@yahoo.fr

Tel : (00226) 24 77 68 20/ 73 0000 95



