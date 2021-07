Pamela Roudiy accompagne au singulier et au pluriel les humains qui ont un projet de transformation positive pour leur entreprise, une association ou eux-mêmes. Française et Canadienne, pluri-culturelle et multi-potentielle assumée, Pamela est animée par lintention daccompagner, de créer et de promouvoir des initiatives pleines de sens dans un monde complexe et en mutation.



Superviseure depuis 2017, elle intervient auprès des coachs en formation chez Coach Académie® ainsi que des coachs indépendants ou internes, DRH/RRH, thérapeutes et praticiens du mieux-être.

Elle-même supervisée, son cadre de référence est pluri-disciplinaire, multi-référentiel, sappuyant notamment sur une solide approche humaniste, holistique et systémique coopérative. Elle a rejoint la Fédération des Superviseurs Professionnels PSF en 2020.



Coach professionnelle depuis 2012, elle est Coach Praticienne© et Leader-Coach© certifiée par Coach Académie®, expérimentée en coaching individuel, coaching déquipe, coaching dorganisation. Elle est membre des Fédérations professionnelles ICF (accréditation PCC), EMCC et AFCODEV. En 2021, sa pratique du coaching et de la supervision dépasse les 2500 heures.



Formatrice certifiée FFP depuis 2011, Facilitatrice en Co-développement depuis 2015, elle met à profit ses compétences en ingénierie pédagogique et en facilitation de groupes au service de formats innovants en entreprise.



Entrepreneure, Pamela Roudiy est la fondatrice en 2008 et actuelle directrice de la société CercleST® : La STratégie en action qui offre des prestations de :

- Supervision professionnelle, supervision pluraliste de coachs, thérapeutes et praticiens du mieux-être, groupes danalyse de pratiques

- Mentorat de coachs

- Coaching individuel, déquipe, dorganisation

- Facilitation en Codéveloppement professionnel

- Conseil en STratégie et développement dentreprise, accompagnement du changement et des projets de transformation

- Ingénierie et animation de formations nouvelle génération

- Conception & direction de projets clés en mains, notamment événementiels et en Ressources Humaines

Elle anime aussi le « Cercle des Multi-potentiels & Entreprenants », et participe à des recherches et développements doutils et de méthodes de Supervision et de Coaching.



Avant de devenir Experte en Accompagnement, elle a exercé durant 15 ans en entreprise à l'international comme Cadre dirigeante à lExport, au Marketing et à la Communication, comme animatrice des Cercles de Qualité et d'amélioration continue, comme Membre de la direction dans différentes industries.