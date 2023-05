Panaretou CHRISTOS

Après des études en France (Lyon), j'ai continué mon cursus en Grèce.

Je travaille dans le secteur du tourisme depuis 1984, principalement en agence réceptive.



J'ai pu enrichir mes compétences en évoluant sur différents postes à responsabilité.



En 1998, j'ai créé l'agence réceptive francophone YALOS Tours, basée à Athènes.



Nous comptons parmi nos fidèles partenaires des Touroperateurs et d’importants réseaux d' agences de voyages,gage de notre fiabilité et de notre compétence.



Nous sommes disponibles pour vous assister dans la réalisation de vos projets grâce à notre réseau de professionnels locaux.



Conseils, mise en place d'excursions hors normes tant en Grèce continentale que dans les Îles, réservation d'hôtels, organisation de séminaires,incentives, circuits, groupes, croisières, autotours, location de voiliers ou toute demande de programme à la carte.



En Grèce, nous conjuguons avec sérieux et professionnalisme haut de gamme et authencité.



Contact et informations : info@yalostours.gr

Tel. 0030 210 9248 919



Mes compétences :

Evénementiel

Hôtellerie

Receptif

Tourisme culturel

Tourisme

Accueil de groupes

Organisation d'évènements

Gestion

Créativité

Marketing

Commerce B2B

Vente

Circuits

Toute demande a la carte

Incentives

Circuits en voiture

Croisieres

invividueles

Nouvelles technologies

Gestion de la production

Promotion tourisme hellenique

Specialiste iles grecques

Luxury tourisme