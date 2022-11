Paola BONILLA

Franco colombienne de 42 ans, je vis à la campagne avec mon compagnon et mes 11 animaux ( chiens chats et poules confondus) en Isère.

Entreprise en cours de création,qui devrait etre opérationnelle pour début 2023.

Fabrication et vente de cosmétiques destinés à la bobologie. je ne pense pas ouvrir un local mais me servir des reseaux sociaux, d une page web, et des salons thématiques pour faire un peu de présentiel.

J aimerais partager parfois mes doutes et questions avec de futurs entrepreneurs, créateurs d entreprises, afin de nous épauler et nous refiler de petits tips entre nous!