Paola DE LA TORRE

Professionnelle et bénévole engagée (Présidente associative) dans le champ de l'ESS avec une double compétence dans les secteurs de l'environnement/aménagement du territoire et le social.



Mes compétences :

Montage et suivi d'études/projets

Recherche de financements

Réalisation de budgets

Suivi des achats

Animation-conduite de réunions et pilotage de comi

Coordination équipe et partenaires

Relations publiques

Veille réglementaire

Réalisation d'outils et de plans de communication

Gestion site internet

Traitement de texe, tableurs, SIG initiation