Assistante administrative et commerciale expérimentée - De nature organisée et dynamique - Maîtrise du logiciel de gestion commerciale Sage 100 - Un parcours professionnel qui m'a permis de gagner une aisance et un très bon relationnel auprès des clients.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Microsoft Word

SAGE 100 gestion commerciale

Microsoft Outlook