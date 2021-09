Paolo BELLENTANI

Géologue spécialiste de la technologie des matériaux de construction, jai plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du BTP, des entreprises de construction et des entreprises produisant granulats, béton et conglomérats bitumineux.

J'ai travaillé sur divers chantiers en Italie et à l'étranger (Pakistan, Roumanie, Algérie, Islande, Malaisie, Australie, Géorgie, Mayotte, Suisse) où j'ai approfondi ma connaissance des normes internationales (ASTM, BS, AFNOR, EN, AS, etc.) qui concernent les matériaux et les essais de laboratoire.

Au cours de ma carrière, j'ai personnellement prélevé échantillons et réalisé plusieurs essais de laboratoire et in-situ, et je suis en mesure d'enseigner une exécution correcte à du personnel moins expérimenté.

J'ai une vaste expérience en tant que formulateur pour différents types de béton, mortiers et d'autres matériaux à base de ciment.

J'ai également conçu des formulations pour bétons bitumineux et terres stabilisées à la chaux.

En plus d'avoir obtenu la qualification d'auditeur des systèmes ISO 9000, j'ai acquis une compétence remarquable dans les processus de contrôle / assurance qualité et de résolution de non-conformité.

J'ai également une connaissance approfondie des réseaux et des systèmes d'information et une expérience dans le développement de programmes de gestion et de contrôle statistique.