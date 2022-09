Mes compétences :

- Management, Gestion de projet et RH,

- Ecoute, analyse & compréhension des besoins,

- Ingénierie de formation,

- Animation de formations,

- Recherche et sélection de candidats, entretiens en présentiel, téléphoniques et/ou visio,

- Evaluation de l'adéquation,

- Suivi des candidats, tests de compétences et de motivation,

- Reporting d'activité,