Paolo PEREIRA

Le multicanal vaincra! Le cross canal lui survivra!!! Mes passions et mes obsessions?!

Marketing direct, E-marketing, web, Crm, Marketing client



Mon parcours me permet de conseiller sur les approches suivantes :



-Communication Multicanale

-Conseil en marketing relationnel : Rfm, Crm, Datamining, Analytics

-Stratégies de recrutement : Ciblage, Location de fichier

-E Marketing : SEM, Affiliation, Emailing, Réseaux sociaux,

-Techniques de conception d’un mailing et d’un catalogue

-Maitrise du marketing direct push : Promotion

-Connaissance des leviers du marketing mobile

-Connaissance de la chaine graphique en impression

-Contrôle de gestion appliqué au marketing direct et ROI



Mes compétences :

Développement commercial

Prospection

E commerce

Communication

E marketing

Web 2.0

Réseaux sociaux

Publicité

Web

Nouvelles technologies

Marketing direct

Conviction et influence