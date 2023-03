Papa A. NIANG

De formation Bac+5 en informatique’, je souhaite poursuivre mon parcours dans le secteur de l’ingénierie des systèmes d’information et me certifier dans le domaine du management en système d’information (ITIL, CoBit, PMP...)



Mon expérience professionnelle au sein de la Direction des Pêches Maritimes du Sénégal m'a permis d'acquérir une excellente connaissance les Systèmes d'information

De plus, mon sens de la communication, mon ouverture d'esprit et ma curiosité naturelle ont été des atouts pour le développement de mes compétences et mon épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Java

Business Intelligence

XPath

XML Schema

XML

WinDev Mobile

WinDev

WebDev

Web Services

Visual Basic .NET

UML/OMT

Sage Accounting Software

SQL

Personal Home Page

Oracle ERP

Oracle

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

JavaScript

Java Swing

Java RMI

Java Enterprise Edition

Java 2 Micro Edition

Java 2 Enterprise Edition

ITIL

Hibernate

Help Desk

HTML5

Framework

Enterprise Java Beans

ETL

Drupal

Data management

DTD

C++

Bug Tracking System

WordPress

Joomla!

Business Analysis

Monétique