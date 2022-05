Papa Djibril PAPE DJIBY BA (BA)

Géographe - Spécialisé en Cartographie, SIG et Télédétection, je suis dans le domaine de la cartographie censitaire et des Systèmes d'Information Géospatiale (SIG) depuis plus de quinze (15) ans. Ma connaissance englobe à la fois une culture technique des outils et une compréhension globale des projets SIG et base de données cartographiques.



Je bénéficie d'expériences de plusieurs projets et programmes au niveau national (Plan National Géomatique) et international (Djibouti, Burundi, Congo Brazzaville, Congo RDC, Mali, Cote d'Ivoire, Madagascar, Niger, Ethiopie).



Connaissances: SIG, cartographie censitaire, enquêtes démographiques, télédétection, collecte numérique, recensement population, système d'information, système d'information sur la sécurité alimentaire (SISA), renseignement des ODD, Data Science Spatiale