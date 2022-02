Papa Fode THIAM

Je détiens une solide connaissance administrative et financière nécessaire pour une diligence et proactivité dans le traitement des taches. En plus j’ai le sens de la responsabilité et de l’organisation qui constitue aujourd’hui l’une des clés de réussite pour toute entreprise.

Et enfin, un parcours professionnel diversifié m'a permis de développer de la polyvalence, la capacité à répondre simultanément à des demandes variées et de faire preuve de compétences régulièrement reconnues.

Mon enthousiasme, ma volonté de bien faire seront des atouts pour l’atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés.





Mes compétences :

Fiscalité

Coaching d'équipe

assurances

Comptabilité

Commercial

Finance