Papa Oumar KÉBÉ

Je suis une personne rapide, efficace, méticuleuse et très autonome. Je suis extrêmement motivé et prêt à travailler en tout temps afin de développer mes talents et améliorer mes aptitudes. De plus, grâce à mon humour naturel, je m’acclimate facilement au stress ce qui me permet de réagir efficacement et avec sang froid dans des situations particulières de crise.



Mes compétences :

Soudage

Maintenance industrielle

Construction Mécanique Automatisme ……

Machines outils

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Électromécanique

Hydraulique industrielle

Câblage.Industrie

Pneumatique et électrique

Fabrication mécanique

Electropneumatique

Montage et maintenance de systèmes mécaniques, pne

CNC

Mastercam

Catia V5

Gestion d'équipe

Gestion de la production

Optimisation production