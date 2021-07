Je suis Papa Sassy SY, j’ai vingt sept ans (27ans), j’habite au Sénégal, Mbour précisément dans le quartier Grand-Mbour.

Suite à l’obtention de mon baccalauréat littéraire au Groupe Scolaire « Yakaar Plus » de la cité « Fadia » à Dakar, j’ai fait deux ans à l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques, ce qui m’a permis d’avoir une bonne base juridique. Ensuite j’ai senti le besoin de m’orienter dans le domaine de la finance, ce qui m’a motivé à s’inscrire dans une école de gestion et comptabilité à l’occurrence ISM-MBOUR où j'ai obtenu une licence en gestion des entreprises.

Actuellement, je suis en poste à la CNCAS (Caisse National de Crédit Agricole du Sénégal) de Saint-Louis comme caissier intérimaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

MS Project