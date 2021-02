Je suis Formateur - Encadreur en informatique au CRE ( Centre de Recherche et d'Essais ) de Derklé

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de lInnovation.

Notre mission, c'est de promouvoir le développement local par le transfert de technologie et le renforcement de capacités des acteurs à la base.



Mes compétences :

Multimedia

TIC

Web