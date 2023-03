Je me nomme pape maissa diop ,suis ne le 15 octobre 1984 .j'ai fais mes études au CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES TECHNICIENS EN AGRICULTURE ET GÉNIE RURAL(CNFTAGR ex EATA de ziguinchor).

après mes trois années de formation suis sorti avec un diplôme de brevet de technicien agricole (BTA) avec une mention assez bien.

j'ai effectue deux stage durant ma formation

- DA direction de l'agriculture

-ANCAR agence national de conseil agricole et rural.

- ,depuis le 10 mais 2010 a aout 2014 Chef de Chantier a la Compagnie Sucrière Sénégalaise(CSS).

-de aout 2014 a nos jours responsable technico-commercial a Timac Agro Sénégal.



Mes compétences :

Agriculture

Arboriculture

Climatologie

DOMAINE DE COMPETENCE

Economie

Etude de projet

Fertilisation

Horticulture

Irrigation

TOPOGRAPHIE