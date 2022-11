Pascal AMBIEHL

Après diverses expériences professionnelles et suite à un bilan de compétences, je souhaite me reconvertir vers un poste de technico commercial / commercial . J'ai réalisé une EMT dans un magasin de sport , suite à ça j'ai compris de suite que mes facilités de communication, d'écoute, de force de persuasion et de fidélisation pouvaient être mises à profit. Je suis fortement intéressé par une formation interne ou un contrat de professionnalisation. A 28 ans aujourd'hui, je me suis forgé une détermination et un esprit de compétition qui devraient permettre à mon futur employeur ainsi qu'à moi même d'avancer sur le chemin de la réussite.



Mes compétences :

Fidélisation client

Conditionnement

Force de proposition

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie

Esprit d'équipe

Mobilité

Livraison aux particuliers

Contrôle qualité