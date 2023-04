Pascal ANTONIOLI

Responsable des relations école/entreprise à l'Institut d'Informatique Appliquée, une école de la CCI. Nous proposons une formation diplômante du bac+2 au bac+5. BTS SIO option SLAM ou SISR, licence et master.

Technicien informatique, développeur web, administrateur sécurité, administrateur systèmes et réseaux, expert en sécurité SI.

Nos formateurs sont issus de monde professionnel et nos entreprises partenaires accompagnent nos jeunes alternants et les préparent aux examens.