Pascal BIRON

Fier d'être dirigeant de mon BET, j'aime les choses bien faites.

Après 18 années passées chez GTN BATIMENT en tant qu'ingénieur en étude de prix et bureau des méthodes puis 4 ans en tant que responsable du bureau d'étude de prix au sein de la société ABSCIS BERTIN, la récompense est une bonne expérience.



Gérer les appels d'offres et me battre pour obtenir des marchés est un challenge qui correspond bien à mon profil.

L'analyse du cahier des charges et des plans donne un avant-projet béton. En faisant le quantitatif informatique complet moi-même, je me plonge dans les besoins spécifiques au chantier et la conception du devis se trouve très proche de l'exécution du chantier.



Pour la passation aux travaux, je prépare tous les documents indispensables à une organisation optimisée et un bon déroulement de chaque chantier. En suivant l'évolution des travaux, cela me permet d'apprécier au plus juste mes études et d'appréhender les besoins à négocier à l'avenir.



Les entreprises sont soumises aux évolutions du marché sur lequel elles travaillent.

Ces dernières années sont marquées par l'instabilité de l'économie mondiale. Dans un tel contexte, les entreprises doivent s'adapter, évoluer, anticiper face aux enjeux fluctuants de leur secteur et modifier leurs stratégies en conséquence.



Ces modifications entraînent nécessairement des changements en interne : modification des processus existants, instauration de nouveaux processus et utilisation de nouvelles technologies.

La solution est de s'adapter, évoluer, progresser donc l'idéal serait d'anticiper sur de nouvelles lignes de conduite...

La méthode BIM est un bon début.



À bientôt



Mes compétences :

Dessinateur projeteur

Bureau des Méthodes de Fabrication

AutoCAD

Développement commercial

Développement logiciel

Animation d'équipe

Formation professionnelle

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Partage de connaissance

Etude de prix (détaillée)

Mémoires techniques élaborés

Devis détaillé (Go & TCE)

Métreur (détaillé par localisation/niveau - inform

Négociateur

Autonome et responsable

Organisation et rigueur

BIM MANAGER