Pascal BLANCHIER

Je suis un Business Developer.



Vingt ans d'expérience opérationnelle et stratégique dans le domaine commercial, au sein de petites, moyennes et grandes entreprises, m’ont permis d’acquérir une riche expérience et de découvrir ma passion que j'ai pour les relations humaines et l’innovation.



Mon cœur de métier est d’identifier de nouvelles opportunités chez le client, de concevoir de nouveaux produits et/ou de nouveaux services puis de les développer en fédérant le savoir-faire et les compétences des hommes et des femmes et ainsi promouvoir leurs richesses pour développer l’entreprise.



Et dans des marchés fortement concurrentiels, ce métier a de nombreux avantages, il fidélise la relation, il renforce notre présence sur les marchés et plus encore, il nous enrichit, il permet de mutualiser notre savoir pour croitre. Et c’est dans ce métier que je m’épanouis, où je trouve mon inspiration et dans lequel j’aime prendre beaucoup de plaisirs.



Ce métier revêt à la fois d'un état d’esprit d’entrepreneur, de stratège et de communicant, mais également de vraies valeurs humaines, d’amour, de respect de soi et des autres, d’être et ne pas paraitre… C’est un métier opérationnel, un métier de terrain. Je me positionne de manière transversale sur l’entreprise contrairement à un poste commercial qui a une position verticale.



Pour conclure je termine par cette citation dont je suis convaincu "le travail de chacun profite à tous et le travail de tous profite à chacun".



Votre avantage est que je suis un levier, un élévateur, une grue pour vous aider à croître...



Mes compétences :

Aéronautique

Afrique

Automobile

Economie

Luxe

Marketing

Mécanique

Sport

Sports

Rigueur

Optimisation

Gestion

Performance

Innovation Managériale