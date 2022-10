En rebond dans des fonctions d'industrialisation et de qualité depuis l'arrêt de la société (conception fabrication machines spéciales thermiques aérauliques) que j'avais reprise en 2009, je cherche maintenant à revenir vers des activités plus générales (responsable site, dir adjoint dans PME) avec une fonction managériale, et toujours dans le secteur industriel



Mes compétences :

Assurance qualité

Gestion de projet

Industrialisation

Gestion

Lean supply chain