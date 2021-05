Pascal CARTON

Après une première partie de carrière au sein de sociétés spécialisées en instrumentation, j'ai rejoint en 2009 le service prévention de la CARSAT Nord Picardie et plus précisément son centre de mesures physiques. Bien que mon métier de préventeur spécialisé en nuisances physiques, ambiances physiques de travail et en prévention du risque chimique me plaise énormément, je reste à l'écoute d'opportunités. J'ai eu la chance en 2015 de compléter mon parcours en obtenant un diplôme d'ingénieur Polytech dans la spécialité commercialisation des systèmes de mesures. Les postes susceptibles de m'intéresser aujourd'hui intègrent une dimension commerciale et (ou) managériale, idéalement en gérant un centre de profit en lien avec la métrologie "santé au travail" ou environnement.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Négociation

Autonomie

Instrumentation