Pascal CHAUVY

Directeur général des services de communes ou de communautés de communes pendant plusieurs années, j'exerce la fonction de Directeur du service des grandes infrastructures de transport de Mulhouse Alsace Agglomération depuis 2010. Expérimenté dans l'opérationnel et la conduite de projet, mes fonctions actuelles me positionnent sur les études et le conseil en stratégie.

Mon domaine d'intervention concerne la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, le raccordement ferroviaire de l'EuroAiport, l'EuroAiport, l'étoile ferroviaire de Mulhouse, les ports de commerce et les voies navigables.



Mes compétences :

Gestion de projet

Finances publiques

Communication