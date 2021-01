Graphiste freelance depuis 1983, musicien depuis l’âge de 12 ans, fan de cinéma et d’animation depuis toujours, touche-à-tout créatif, je prends un plaisir et un soin particulier à satisfaire votre demande sur tout ce qui concerne vos documents Print, modélisations ou animations 3D, retouches d’images, motion graphics, musiques, sound sculpture, and cætera.



Très à l’aise sur Indesign, Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, Cubase, After Effect, voir plus, si affinités.



Si vous avez des projets, si vous souhaitez un conseil sur un software, n’hésitez pas, je suis à votre disposition au 06 65 08 04 26 - pascalfreelance@free.fr



À bientôt



Pascal COSSU



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Indesign CS5

3D

graphiste

Web design

Photoshop

cubase

infographiste

créatif

PAO

maquettiste

Adobe Flash

Cinema 4D

Graphisme

Adobe Photoshop

after effect