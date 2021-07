En 2021, pour chaque entreprise, la performance de son dispositif commercial est aussi stratégique que son plan d'innovations produits et services et son développement à l'international.



Etre en première ligne sur le terrain, cest le challenge que relèvent les équipes Coventeam, orientées quotidiennement vers un but : développer le chiffre daffaire et la satisfaction client.

Notre engagement est de contribuer durablement à vos cotés au développement de vos activités vente et marketing dans une logique de performance et de responsabilité client.

Véritables ambassadeurs de votre entreprise, les équipes Coventeam jouent un rôle clé dans lorganisation commerciale et réalisent quotidiennement des actions à fort impact sur la rentabilité de lentreprise.

En développant avec vos équipes une solution complète et sur mesure, du conseil au déploiement de dispositifs commerciaux, cest toute lentreprise Coventeam qui mobilise ses expertises pour obtenir à vos cotés, des résultats concrets.



Pascal DAVI

Président de Coventeam SAS



