Pascal DHUICQ

Conseil en aménagement - environnement (assistance à maîtrise d'ouvrage sur les procédures et les impacts du projet etc.) / Valorisation du patrimoine naturel (évaluation en biodiversité, création de supports pédagogiques et animation nature etc.)



Vingt années d'implication dans l'écologie et les milieux naturels - Quinze années d'expérience en urbanisme - environnement. [mes CV ici : https://www.memotopic.com/p-dhuicq-urbanisme-environnement ]



"Votre aménagement - Notre environnement" http://www.memotopic.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Livre Foncier

QGis

Microsoft Publisher

Reaper

Syrinx

Soundforge