Pascal DUPERRON

-Encadrement et management : rattaché à la Direction générale, gestion des services comptabilité, paie, financier, informatique.

-Comptabilité : Comptabilité générale jusqu’au bilan, présentation des comptes aux commissaires aux comptes - établissement de situations intermédiaires, agrégation des comptes associatifs

-Contrôle de gestion :établissement des budgets , - mise en place de tableaux de bord. – suivi et analyse budgétaire

-Paie: mise en place et gestion de la paie, centralisation et intégration de logiciel paie au siège associatif (1300 paies)

-Financier: budgets annuels, analyse financière et gestion des emprunts, gestion de la trésorerie et des placements (30 M€), étude financière des opérations immobilières, recherche de financement, montage de dossiers, étude des équilibres de gestion.

-Informatique: mise en place de l’informatique sur micro et sur gros système, gestion du parc et organisation informatisation de toute la comptabilité et de la procédure de gestion des créances clients

Maîtrise Excel et Word, Paie et comptabilité ALFA SOCIAL.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Direction financière