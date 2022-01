Pascal ESVAN

Un business manager/ problem solver en Cleantech & Telecoms,



ayant une expérience du turnaround, du business development et du change management,

des compétences de management d'équipes internationales.



De double formation, ingénieur généraliste de l'Ecole Centrale Paris et master en gestion d'entreprise - MBA de l'INSEAD.



Spécialités: Gestion de Projet, Conduite du changement, Finance, Analyse de marché et Stratégie d'entreprise, Marketing Stratégique, Modélisation financière, Business Development, Négociation commerciale, Rédaction de contrats, Travail en environnement multiculturel et international.



Retrouvez mon profil plus complet et mon réseau international sur :

http://fr.linkedin.com/in/pascalesvan



Mes compétences :

Direction de projet

Stratégie d'entreprise

Négociation

Droit des affaires

Création d'entreprise

Marketing stratégique

Modélisation financière

Business development

Conduite du changement

Management international

Finance