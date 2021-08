Pascal FRAPARD

2016-2018

Société RESEAU RENOVATIONS Directeur Général

Gestion & Coordination D'entreprises. Etudes, Conseils, Réalisations



2014-2015

Gérant de Société ENERGY RENOVATION ( PARIS)

Entreprise de Bâtiment, Rénovation.

2010 - 2013

Gérant de Société EASY GOLF & Président PGA France Ligue Normandie

Implantation de Petites Structures Golf (Practice & Compact)

Implantation, Gestion & Commercialisation Practice de Golf Montivilliers

Enseignement, Stages, Organisation de Rencontres et Compétitions

2001 - 2009

Professeur au Golf du Havre / Gérant Pro Shop

Responsable de lenseignement

Directeur des Stages

Gestion, ventes articles de golf ( Pro Shop)

1998 à 2000

Gérant de Société EAGLE GREEN Organisation ( 75016 Paris )

Société d'événements et de promotion Golf en Entreprises

Organisation de Trophées d'entreprises

Organisation de Séminaires, Incentives et Voyages Golf.

Organisation de Challenges inter-entreprises

Cours, Stages et Club Eagle Green

Représentations, Ventes et Distributeurs de produits Golf.

Commercialisation d'agences de voyages Golf (Prismatours Groupe HMC)

Consultant Technique, Mizuno, Golf Européen

Commercialisation et Développement des Sites Internet Golfs

1989 à 1999

Directeur de l'Enseignement du practice de Golf de l'Ile de Puteaux ( 92 )

( Parc Interdépartemental des Hauts de Seine et Mairie de Paris)

Mise en place des Cours et Stages

Ecole de Golf

Organisation de rencontres et compétitions





Mes compétences :

Relationnel