À PROPOS DE MOI

Pascal Furlan Webdesigner chez Art Média Communication (Prayssas)



Je réalise les supports de communication visuelle suivants : création de sites web, identité graphique, montage vidéo



Passionné d'informatique et de création depuis toujours, c'est tout naturel que je me suis spécialisé dans le webdesign. Durant ma formation BTS Designer Web en 2018 au CRPF de Nanteau-sur-Lunain, j'ai pu acquérir des compétences solides dans le domaine du web, du graphisme et du montage vidéo.



Flexible et polyvalent, j'accompagne le client dans sa communication print et web (de la création d'un logo, d'une plaquette commerciale, ou encore d'un site web)



Je sais m'adapter aux besoins du client pour créer des projets pertinents et créatifs afin qu'ils correspondent au mieux à ses attentes. Je garantis une grande réactivité ainsi qu'une grande écoute.



Mes compétences :

Peinture

Portrait

Art

Dessin

Illustration

Web design

Intégration

Cartes de visites

Graphisme

Motion design

Logos

Création de site web

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

CSS3

HTML5

WordPress