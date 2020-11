Pascal GARNIER

Vous souhaitez doper votre activité commerciale et vos ventes ? Contactez-moi !



Beaucoup d'entreprises possèdent une force de vente bien plus performante que ses résultats l'indiquent, car divers freins, internes ou externes, peuvent l'empêcher de s'exprimer pleinement.

Aussi, une vision de votre entreprise, sous un angle différent, associée à l'accompagnement d'une personne ou à celui d'une équipe, peut s'imposer.



Commercial et manager expérimenté, je suis intervenu dans plusieurs entreprises, tant industrielles que de services, en réalisant des missions adaptées à la situation de chacune, en collaboration avec son dirigeant et ses décideurs, afin d'y mettre en œuvre les plans d'actions choisis et de vérifier leur efficacité.

Membre du réseau CTE, je m'appuie sur des outils d'audit, d'évaluation commerciale et de gestion de la richesse humaine, fiables et performants, garants d'une grande objectivité.



Nous pouvons ensemble faire évoluer les hommes et femmes qui composent vos équipes, pour accroître leur motivation et leurs performances.



Appelez-moi au 06 52 34 77 17, cela ne vous engage en rien, mais cela me permettra de vous préciser mon offre au regard de vos souhaits. Vous pourrez ainsi mesurer tout l'intérêt de nous rencontrer, en vue de collaborer ensemble dans un proche avenir.



A bientôt.