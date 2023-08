Pascal GIZARD

J’ai commencé ma carrière en tant que Chargé de Clientèle chez Teleperformance, société spécialisée dans les services clients à distance et extrêmement réputée dans ce domaine.



Au sein de cette société, j’ai eu rapidement l’opportunité d’être Responsable sur site Relations Clientèle pour Reader’s Digest et PEUGEOT. Ces deux postes m’ont permis d’appliquer les formations reçues aux techniques de ventes, marketing téléphonique et Management (recrutement, formation, animation, évaluation).



Fort de ces expériences, j’ai eu l’occasion de découvrir le secteur de l’Industrie pharmaceutique en tant que responsable et gestionnaire des appels d’offres (Roche) puis le secteur de l’agroalimentaire et agriculture comme responsable des systèmes d’informations commerciaux (Lesieur).



J’ai fait mon retour dans l’industrie pharmaceutique chez Sandoz (filiale médicaments génériques du groupe Novartis) dans laquelle je suis resté 10 ans entant que Chargé d'études puis Administrateur de réseau Force de Vente.



Aujourd’hui et fort de ces expériences, j’ai décidé d’orienter ma carrière vers un poste commercial de terrain ou mes qualités et compétences acquises seront indispensables afin de mener à bien ce projet.



Mes compétences :

Vente