Pascal GREMIAUX

Président Fondateur de la Société Eurécia créée en 2006

Administrateur de l'AFDEL.

Administrateur au cluster Digital Place et Président de la Commission Cloud.



Eurécia est l'éditeur français d'un logiciel 100% web de gestion administrative du personnel et de gestion des talents, qui simplifie la gestion RH des TPE-PME et les libère de leurs contraintes chronophages, pour favoriser la création de valeur des collaborateurs. Avec 80 000 clients-utilisateurs au sein de 750 entreprises réparties dans 43 pays, Eurécia est la PME qui parle aux PME.



En véritable partenaire, Eurécia propose des outils simples et collaboratifs, répartis en 9 modules : portail RH, congés et absences, notes de frais, temps et activités, planning, compétences, entretiens individuels, formations, recrutements.



Clients : Euromaster, Newrest, iDTGV, Humanis, MyLitttleParis, Berger Levrault, Allociné, CERFrance, 20 Minutes, Chronodrive, KPMG, Institut Curie, Archos, Photomaton, Essilor, TUI France.



Pour en savoir plus et bénéficier sans attendre d'un essai gratuit pour une période de 30 jours : www.eurecia.com



