Pascal GRILLI

Après cinq années passées en tant que préparateur livreur de commande dans un DRIVE au service d'un site/appli e-commerce, m'ont permis de découvrir divers atouts ,et forcé de constater une amélioration rapide de l'activité en peu de temps.

De nature curieuse et impliquée ,alaise en relation clientèle ,et d'une bonne capacité à analyser, m'ont permis de m'y intéresser. Un univers qui me passionne et m'intrigue .De part sa diversité ,son évolution constante, et

tous ses avantages à exploiter.

Ainsi, au moyen de mon expérience de terrain , et mes connaissances ,j'éprouve une réel volonté d'apprendre , acquérir des compétences plus techniques,

et découvrir un milieu plus immersif, pour pouvoir effectuer de futur projets dans le développement web.