Pascal HEBERT

Après plus de 36 ans dans la presse régionale dans l'ouest, l'est et la région parisienne en accumulant différentes expériences au niveau de la rédaction en chef et de la direction générale, j'ai suivi une formation de directeur de communication pour compléter mes compétences.

J'ai mené des projets liés à la création d'un journal du septième jour et à la mise en place de nouveaux systèmes éditoriaux.

Je possède une bonne connaissance transversale de l'entreprise, de ses métiers. jai un goût prononcé pour le management des hommes et des projets dans des situations de changement.



Mes compétences :

Direction

Rédaction

Communication