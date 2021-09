Pascal HOUDART

Formateur, je dispense une formation sur le traitement de l'image numérique dédié à la création de tirages de collection. Cette formation est destinée aux "gens d'images" que sont les photographes, graphistes, digigraphes, artistes, illustrateurs, directeurs artistiques, iconographes et designer. Elle est pensée pour développer l'autonomie du stagiaire dans son intention artistique, méthodologique et pratique. Y sont abordées les meilleurs façons de procéder pour arriver à traduire en beaux objets papiers les images fixes. En prise directe avec la réalisation du projet personnel de chacun, cette formation est conçue pour lui permettre d'enrichir et de pérenniser ses acquis.



Trois formules éligibles au Compte personnel de formation (CPF) :



Formation en individuel : elle est personnalisée sur la propre chaîne graphique du stagiaire en fonction de ses seuls projets, dans l'esprit d'un accompagnement à projet.



Formation intra-entreprise : elle se déroule au sein de votre société et est orientée métier avec vos choix technologiques comme plate-forme d'implémentation.



Formation inter-entreprise : elle se déroule dans des établissements de formation et est orientée métier avec des participants d'horizons multiples.



Formateur enregistré en tant que prestataire de formation, mes formations donnent droit à une prise en charge par des opérateurs de compétences (OPCO)



Des OPCA aux OPCO : ce que ça change

https://www.pole-emploi.fr/employeur/les-conseils-de-pole-emploi/des-opca-aux-opco--ce-que-ca-cha.html



Compte personnel de formation (CPF)

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/compte-personnel-de-formation-cpf



Quelques pistes en matières de prise en charge des formations :



Activités de la création relevant de l'AFDAS https://www.afdas.com/

Salariés relevant de TRANSITION PRO https://www.transitionspro-idf.fr/

Professions libérales relevant du FIF-PL http://www.fifpl.fr/

Artisans relevant du FAFCEA http://www.fafcea.com/



Mes compétences :

Fine Art

Photo

Numérisation

Impression grand format

Photographie d'art

Reportage

Presse

Accompagnement

Formation

Photoshop

Lightroom

Photographie

Formateur