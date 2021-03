Pascal KERCKHOVE

Fort de 35 ans dexpérience en PAO, principalement dans le domaine de limprimerie, je souhaite m'investir dans une nouvelle structure et apporter toute mon expérience et mon savoir-faire professionnel.



Je maîtrise les logiciels Indesign, Illustrator, Photoshop, QuarkXpress, Pitstop, Acrobat Pro, Adobe Première Pro. (MacOS et Windows).

Connaissance CTPPreps, Energy Evo, Word, Excel.



Je suis ouvert à toutes propositions et reste à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer pour une éventuelle collaboration.











