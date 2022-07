Pascal L'HÉRITIER

Mon activité :

Manager l'équipe de développement mécanique et intégration, de la Nacelle complète Silvercrest et Conduit moteur by-pass (Dassault F5X).



Poste actuel :

- Responsable Bureau d'Etude Nacelle et Conduit moteur by-pass (19 ingénieurs et techniciens + 10 prestataires ; Métiers design, calcul, équipements BTS)

- chez Aircelle (groupe Safran) : Nacelles pour moteurs d'avions commerciaux ou business jets (clients Airbus, Rolls Royce, Boeing, Dassault, Snecma...)



Mon Profil :

- Expérimenté en développement de Structures mécaniques aéronautiques

- Black belt Lean six sigma Certifié,

- 19 ans d'expérience dans l'industrie

- 4 ans d'expérience en projets Lean six sigma : Amélioration continue, Lean engineering, VSM, Scrum et approche Agile (software aéronautique), Lean-transformation d'équipe, Conduite du changement, Analyse et conception de processus, DMAIC, PDCA

- 15 ans d'Expérience Engineering : Conception structure et calcul, Éléments de certification aéronautique, Specialiste load and stress analysis, Suivi de produits en service (réparations et dérogations), Simulations dynamiques, Essais de produits

- Ingenieur CESTI-SUPMECA Paris (Classes preparatoires La Martiniere Monplaisir - Lyon)

- DEA Production automatisée ENS Cachan

- Anglais courant professionnel



Mes champs d'intervention :

- Aeronautique (Groupe Safran) : Aircelle, Messier-Bugatti-Dowty, Snecma

- Produits : Nacelle et By-pass Silvercrest, Trains d'atterrissage A380 NLG et A300 et B787, Logiciels Systèmes A350, Turbo-reacteur Rafale M88-2, Blocs hydrauliques Rafale

- Processus : Ingénierie EASA CS25, Achats, ERP / MRP, Approvisionnements, Réparations Part 21 subpart M

- Clients aero : Airbus, Boeing, ATR, Dassault



- Automobile : Wabco (groupe American Standard)

- Produits : Servo-emetteur hydraulique-pneumatique de commande d'embrayage, Blocs de commande de système de freinage, Commandes de suspensions, Pédaliers...

- Clients auto : Renault VI, Mercedes, Freightliner, MAN, IVECO, Scania...



Mes compétences :

Lean

Workshop

Statistique

Management

Aéronautique

Développement