Pascal LAGRANGE

Convaincu de la nécessaire compréhension des enjeux structurels de production du spectacle vivant musical afin de pouvoir améliorer ses fonctionnements , j'ai décidé de compléter l'analyse du secteur culturel que les ouvrages des différents auteurs m'ont apporté par une formation de Manager Culturel (MBA).

Ainsi de Baumol et Bowen à Martial Poison en passant par Jean Claude Tarondeau ou Jean Claude Wallach, qu'ils soient économistes ou sociologues ou bien même spécialistes du marketing culturel comme Cristina Barbulescu et Francois Colbert j'ai pu me forger une connaissance des problématiques de la production de spectacle, ce en plus de mon expérience in situ de plus de 30 années.

Cela m'a permis d'inventer et de proposer des outils novateurs pour permettre la pérennité de l'activité culturelle et la tourner vers l'avenir.

Ainsi je crée des plateformes telles que Music@Job au service des acteurs du spectacle vivant musical .

Ma capacité à analyser, au regard de mes connaissances et expériences, les structures de production culturelle musicales me permet de proposer mes services comme conseiller pour les stratégies, réorganisations, communications, optimisation, innovation, contenus et publics des institutions culturelles