Pascal LAMESLE

Expertise technique dans les domaines suivants :

Métallurgie

* Déformations en traitement thermique (aciers, bases nickel, bases titane)

* Modélisation de la microstructure des aciers (logiciels Thermocalc, Matcalc)

* Relation microstructure - propriétés des aciers à haute résistance mécanique

* Développement d’alliages réfractaires, de nuances d’aciers à outils

* Etude de phases intermétalliques

* Traitement thermique/de surface des aciers, bases nickel et titane, aluminium



Comportement des matériaux

* Influence de l’environnement sur la tenue en fatigue thermique et thermomécanique de matériaux métalliques (essais mécaniques sous atmosphère contrôlée)

* Résistance des matériaux à la fatigue thermique

* Oxydation et corrosion d’alliages métalliques (aciers, bases nickel) (Etude du metal dusting dans des installation de réformage pour la production d’hydrogène)

* Influence du fluage sur la tenue en corrosion de super alliage base nickel



Procédés

* Assemblage de matériaux par brasage

* Mise au point de procédés de dépôts électrochimique et chimique (voie aqueuse et gazeuse – CVD)



Capitalisation des connaissances

* Outils CBS (Case base reasonning) pour la gestion des connaissances (dans le domaine du traitement thermique)

* Mise en place d’un KBS (Knowledge Base System) de gestion des paramètres industriels afin de minimiser les déformations en traitement thermique



Mes compétences :

Chimie analytique

Recherche et Développement

Chimie

Ingéniérie

Métallurgie

Gestion de projets

Chimie des matériaux