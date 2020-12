Pascal LARRUAT

De nature dynamique, rigoureux et structuré, j'aime le travail correct, organisé en informatique, classement, clair avec présentation synthétique.



Expérience dans le domaine de la Comptabilité mais également dans les domaines suivants :

- Budget & Analyse

- Investissements & Immobilisations

- Lien et concordance Contrôle gestion

- Lien avec RH

- Gestion des Projets (ERP-Archivage-Conduite Entretien...)

- Management

- Formateur



Travail organisé,confidentiel, ouvert sur les autres services pour un lien obligatoire dans l'harmonie et l'optimisation d'une société.



Désireux de faire profiter de mon expérience et savoir-faire,accompagner autrui, je cherche éventuellement à me réorienter en tant que Formateur, Conseil, Audit ou Accompagnement de Projets multiples.



Activité complémentaire : Indépendant dans le domaine de la Santé et le Bien-Etre au Naturel (Aloe Vera)

avec en plus soins corporels, compléments alimentaires, Parfums exclusifs créés avec des Stars mondiales,

bijoux cosmétique. Le bien-être c'est tous les jours au quotidien et sous toutes ses formes.



Mes compétences :

Bugdet

Comptabilité Générale Auxiliaire & Analyt

Domaines annexes Comptabilité et Finance

Gestion de projets (ERP-Archivage-Management...)

Rigoureux et pédagogue

Expérimenté et Autonomie professionnelle