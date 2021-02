Pascal LEGASSE

Après plus de vingt six ans de carrière, successivement dans la banque (au CIC à Paris, Londres et au Koweit) et l'Assurance Vie patrimoniale (SOCAPI, Generali Patrimoine) sur 19 ans, et la Gestion de Fortune (Kiplink Finance) sur 7 ans, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, LEGASSE & CIE.

Mon objectif est d'offrir à la clientèle un service et une expertise indépendants des groupes financiers, basés sur une très large expérience concrète des métiers de la finance en france et à l'étranger.

J'exerce sous le double statut de courtier en assurance vie (règlementé par l'ORIAS et de courtier en transactions immobilières.



Mes compétences :

Gestion de Patrimoine

Gestion d'actifs financiers