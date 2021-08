Pascal Marchant est un Auteur indépendant français. Alsacien d'adoption, region ou il vit depuis de nombreuses annees, il est né le 25 avril 1970 dans la région parisienne. Passionné des Etats Unis et de culture américaine depuis toujours, grand amateur de comics, de cinéma, de musique, et de voitures americaines, il synthétise ses passions et publie en 2020 son premier livre "I Love America - Chroniques de Roadtrips", puis "Dans la peau de Jim" en 2021 en auto édition.