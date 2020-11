Pascal MOCHEL

Bonjour

Je suis ingénieur généraliste dans la gestion de projet , l 'audit de fonctions supports et la réorganisation de services.

J'ai des expériences dans l'industrie sidérurgique, dans le traitement de l'eau, l'automatisation de machines spéciales et aussi dans le monde du chauffage.

J'ai beaucoup évolué dans des milieux franco allemand , et je suis parfaitement bilingue.

A votre disposition pour des missions ou emplois.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Automatismes industriels

centre de profit